Tennis: Parigi,tre italiani al 3/o turno

PARIGI, 31 MAG - Era dal 1989, quindi da 29 anni, che l'Italia non aveva tre rappresentati al terzo turno del torneo maschile al Roland Garros. Allora erano Omar Camporese, Francesco Cancellotti e Claudio Pistolesi, questa volta sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Gli ultimi due si erano qualificati ieri, mentre Fognini è sceso in campo oggi e ha battuto lo svedese Elias Ymer per 6-4 6-1 6-2 in un'ora e 57 minuti di gioco. Reduce dalla semifinale a Ginevra dopo i quarti raggiunti agli Internazionali Bnl d'Italia (dove ha ceduto in tre set solo a Nadal), Fognini sta confermando il buon momento di forma in quella che è la sua undicesima avventura all'ombra della Torre Eiffel, torneo in cui vanta i quarti del 2011 come miglior risultato. Gli italiani al terzo turno dell'Open di Francia potrebbero diventare quattro se più tardi Thomas Fabbiano dovesse battere il croato Borna Coric.