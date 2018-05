Pallanuoto: Pro Recco, profumo Champions

GENOVA, 31 MAG - Genova ospita la 55/a Len Champions League di pallanuoto, il più importante torneo maschile europeo riservato a squadre di club. Detentori del trofeo sono gli ungheresi dello Szolnok che, nella finale dello scorso anno, giocata a Budapest, hanno battuto lo Jug Dubrovnik 10-5. Il torneo prende il via il 7 giugno e la finale è prevista per il 9 giugno nella piscina della Sciorba. In lizza, oltre alla Pro Recco (detentrice di 8 titoli) e all'An Brescia, i greci dell'Olympiakos, i tedeschi dello Spandau 04, gli ungheresi della Zf Eger e della Szolnoki Vsk, gli spagnoli del Barceloneta, i croati della Vk Jug. La Final Eight è stata presentata oggi in Regione Liguria dal presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo, dall'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo e dal delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone.