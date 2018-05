Rovera torna in CarreraCup Italia Monza

ROMA, 30 MAG - Reduce da quattro round filati e quattro vittorie tra il monomarca italiano e quello francese e poi una domenica di sosta, Alessio Rovera ritorna in pista a Monza da venerdì 1 a domenica 3 giugno nella Carrera Cup Italia. La serie tricolore di Porsche Italia affronta il terzo round 2018 presentando proprio il 22enne pilota varesino in vetta alla classifica con ben 66 punti raccolti sugli 80 disponibili. Frutto soprattutto di una pole position e delle tre vittorie consecutive messe a segno tra gara 2 all'esordio stagionale di Imola e le due disputate a Le Castellet a metà maggio, dove il portacolori dello Tsunami Racing Team ha giocato il ruolo di autentico dominatore sulla 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Padova. Le due gare disponibili in diretta tv sabato alle 16.30 e domenica alle 11.10 sulle reti Mediaset.