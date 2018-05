Olimpiadi 2026: Malagò detta scadenze

ROMA, 30 MAG - "Noi abbiamo la scadenza di Buenos Aires (nel mese di ottobre, ndr) che è il termine ultimo per definire una posizione su una candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026. Non è chiaro lo scenario che si prefigura a livello di esecutivo, ma mi sembra fin troppo evidente che serve un governo entro l'estate, che è già un termine molto molto avanti ma in qualche modo accettabile". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando della possibile candidatura italiana per ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. "Nella vita bisogna essere coerenti e obiettivi - ha aggiunto Malagò a margine della presentazione del World Grand Prix di taekwondo - Abbiamo sempre detto che mancava la terza gamba per la candidatura (il governo, ndr), si pensava di poterla avere il 4 marzo o quanto meno nel giro di qualche settimana, invece oggi la realtà è sotto gli occhi di tutti. Ora vediamo se ci sarà un esecutivo a pieno regime o un governo di soli due mesi, poi tireremo le somme".