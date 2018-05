Grand Prix taekwondo,Pietrangeli coperto

ROMA, 30 MAG - In attesa di vedere finalmente il Centrale del tennis coperto (l'iter con il Comune di Roma è avviato da tempo), il taekwondo ha coperto per alcuni giorni il vicino campo del 'Nicola Pietrangeli'. Si tratta di un'estensione temporanea dell'impianto che consentirà al pubblico di poter assistere, senza patire il caldo della Capitale, alle competizioni del World Taekwondo Grand Prix 2018 in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno al Foro Italico. L'iniziativa è stata realizzata per contribuire allo sviluppo della disciplina in sinergia tra Federazione italiana taekwondo (Fita) e il Coni.