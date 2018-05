Scherma: presentati Assoluti Milano

MILANO, 30 MAG - Elisa Di Francisca torna in pedana dopo quasi due anni ai Campionati Assoluti di scherma, che si terranno a Milano da 7 al 10 giugno nei 10.000 metri quadri di FieraMilanoCity-Mi.Co. La campionessa olimpica di Londra2012 ed argento a Rio2016 sarà in pedana il 9 per la prova individuale ed il giorno successivo nella gara a squadre: Di Francisca manca ad un evento ufficiale proprio dai Giochi brasiliani, quando si era presa un periodo di pausa culminato con la nascita del figlio Ettore. Insieme a lei ci saranno altri big come l'otto volte iridata Arianna Errigo - in tabellone nel fioretto e nella sciabola - e Daniele Garozzo, oro nel fioretto a Rio. Mancheranno invece Paolo Pizzo, infortunato, e Aldo Montano. 32 i titoli in palio nella più importante competizione nazionale, presentata questa mattina a Palazzo Marino: 12 gare di scherma olimpica (6 individuali e 6 a squadre), 18 di scherma paralimpica (16 individuali e 2 a squadre, sarà protagonista Bebe Vio) e 2 gare di scherma non vedenti.