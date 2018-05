Taekwondo:Cito,messaggio importante Papa

ROMA, 30 MAG - "Papa Francesco ha sottolineato il messaggio di pace che arriva da questa importante manifestazione, oltre allo sforzo e all'impegno che il taekwondo ha profuso per far sì che le distanze tra Corea del Nord e Corea del Sud si azzerassero. Il presidente della Federazione italiana Taekwondo (Fita), Angelo Cito, commenta così l'emozionante mattinata trascorsa al Vaticano e culminata con un'esibizione innanzi al Santo Padre di una delegazione della Corea del Sud, in vista del Grand Prix di Roma (1-3 giugno). Un'iniziativa che per la Santa Sede conserva il suo valore di pace nonostante, al momento, gli atleti della Corea del Nord non siano partiti dal loro Paese. "Il nostro sport - precisa il presidente della World Taekwondo federation, Chungwon Choue - è stato ambasciatore di pace nelle recenti olimpiadi invernali, con l'incontro tra gli atleti della Corea del Sud e quelli della Corea del Nord. Il momento è delicato, ma il messaggio che arriva oggi dal Santo Padre è stato comunque importantissimo".