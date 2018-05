Papa: saluta squadra coreana Taekwondo, 'messaggio di pace'

CITTA' DEL VATICANO, 30 MAG - Una piccola esibizione di Taekwondo a piazza San Pietro: è accaduto all'udienza generale dove gli atleti della squadra coreana di questa disciplina sportiva hanno voluto salutare in questo modo il Papa. Atleti della Corea del Sud e della Corea del Nord, uniti in un messaggio di pace; alla fine dell'esibizione hanno fatto volare una colomba bianca. "La pace è più preziosa del trionfo": questo lo striscione alzato dagli atleti dei due Paesi asiatici. "Ringrazio gli atleti coreani per la loro esibizione: è una volontà di pace, le due Coree insieme. Un messaggio di pace per tutta l'umanità. Grazie!", ha commentato il pontefice.(ANSA).