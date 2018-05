Basket: playoff, Trento-Venezia 81-63

ROMA, 29 MAG - La Dolomiti Energia Trentino ha battuto l'Umana Reyer Venezia 81-63 (19-11, 38-33, 58-56), in gara-3 delle semifinali scudetto di basket e si porta 2-1 nella serie. La prima sfida giocata a Trento è stata meno equilibrata rispetto alle due precedenti, combattute invece punto a punto e con minimi scarti finali. Trento, trascinata da Sutton (18 punti per lui) ha fatto il vuoto nella quarta frazione con un 12-0 nei primi 5' che ha deciso l'incontro. Giovedì ancora in campo, sempre a Trento, con l'occasione per i padroni di casa di eliminare i campioni in carica e giocarsi la finale.