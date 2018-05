Semak nuovo tecnico Zenit S.Pietroburgo

MOSCA, 29 MAG - Sergey Semak ha preso il posto di Roberto Mancini nel ruolo di allenatore dello Zenit di San Pietroburgo. L'ex giocatore del Cska ha firmato un contratto di due anni con la possibilità di prolungamento per un anno aggiuntivo. Lo riporta il sito ufficiale del club. "Lo Zenit di San Pietroburgo da il bentornato a Sergey Semak e gli fa i migliori auguri per il suo lavoro di allenatore degli azzurri biancoblu" dice l'annuncio. Semak aveva già lavorato con lo Zenit in qualità di assistente dell'allora allenatore Luciano Spalletti. Dal 2016 ha allenato l'Ufa, che sotto la sua guida si è conquistata un posto in Europa League per la prima volta nella sua storia. Semak sarà il primo allenatore russo a guidare stabilmente lo Zenit dal 2009. Tra gli altri potenziali candidati si era parlato di Maurizio Sarri e Jorge Sampaoli.