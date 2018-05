nuove divise Real, c'è Bale, non CR7

ROMA, 29 MAG - Dopo le parole d'addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizarsi davvero. Ora l'ultima mossa dei Blancos non può certamente tranquillizzare i tifosi, ma può cominciare a far sognare davvero i supporter di Psg e Manchester United, possibili destinazioni future di CR7. Sono state presentate oggi sul sito ufficiale delle merengues le divise della prossima stagione e proprio l'assenza dell'asso portoghese, stella assoluta della squadra, ha fatto rumore e alimentato le voci sulla rottura tra l'attaccante e il club. Se la scena se la prende l'assenza di Ronaldo, non passa inosservata invece la presenza di Gareth Bale: il gallese è dato in partenza da tempo, ma dopo la doppietta a Kiev e le dichiarazioni al sapore di addio arriva un importante atto di stima da parte del Real Madrid. Significativa anche la presenza sul Web di Karim Benzema.