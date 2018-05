"Challenge Cup" nella Reggia di Caserta

CASERTA, 29 MAG - La "Grande Bellezza" della Reggia di Caserta fa da sfondo alla quarta edizione della "Reggia Challenge Cup 2018", evento di canottaggio che si terrà dall'8 al 10 giugno nello specchio d'acqua della Fontana dei Delfini all'interno del Parco Reale del monumento patrimonio dell'Unesco. Si scontreranno i magnifici "otto" di Oxford e Cambridge, in una riedizione dello storica sfida che si disputa nelle acque del Tamigi; una sfida spettacolare, che si gioca allo sprint sui 350 metri, e singolare, in quanto inserita in un percorso all'interno di un contesto storico e ambientale unico al mondo.Gli equipaggi hanno risposto entusiasticamente al nuovo invito, rinforzandosi con atleti olimpionici di spessore. La Reggia Challenge Cup 2018, creata su idea dell'olimpionico Davide Tizzano, è stata presentata questa mattina a Roma nella sede del Circolo Aniene. Tre giorni di canottaggio ad altissimo livello, con un corollario di gare riservate ai master, ai giovani e agli atleti del Comitato Italiano Paralimpico.