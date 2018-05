Parigi: Bolelli subito fuori con Nadal

ROMA, 29 MAG - Simone Bolelli esce di scena al primo turno del Roland Garros, sconfitto per 6-4, 6-3, 7-6 (11-9) da Rafael Nadal nella prosecuzione del match interrotto dalla pioggia ieri sera. L'azzurro, ripescato come lucky loser dopo lo stop nell'ultimo turno di qualificazione, ha disputato il tabellone principale del Roland Garros per la dodicesima volta consecutiva. La sfida era stata interrotta sul 6-4 6-3 0-3 in favore dello spagnolo numero uno del mondo, che si è aggiudicato tutti i precedenti, uno dei quali disputato anche al Roland Garros 2012.