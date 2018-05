Belotti,vista nostra voglia di ripartire

ROMA, 28 MAG - ''Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, perchè penso che si sia vista la voglia nostra e del ct di ripartire. Abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, abbiamo creato e vinto meritatamente". Così ai microfoni di rai Sport andrea Belotti commenta la vittoria dell'Italia nell'amichevole con l'Arabia Saudita. ''Se questa gara può essere anti-depressivo post Svezia? Quello purtroppo è un nodo che abbiamo tutti in gola - ha aggiunto l'attaccante - Sappiamo tutti cosa è successo e fa male ricordarlo. Abbiamo cercato di ripartire da questa partita per avere una grandissima fiducia in noi stessi". E su Balotelli Belotti dice ''sappiamo tutti che giocatore è. Oggi ha fatto un grandissimo gol e penso che possa darci una grandissima mano".