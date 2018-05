Auto:Merli vince la 49/a Verzegnis-Sella

ROMA, 28 MAG - E' Christian Merli su Domenico Cubeda e Omar Magliona il vincitore della 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan, la seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna organizzata dall'Asd E4Run che ha vissuto una domenica "in bilico" tra fondo asciutto e umido per via di una leggera pioggia che a intermittenza ha caratterizzato il meteo sulle Alpi Carniche dalle prime ore del pomeriggio, per poi sparire sul finire della gara. Merli ha completato le due salite disputate sui 5640 metri da Ponte Landaia a Sella Chianzutan con il tempo totale di 5'03"01. Avvincente fino all'ultimo gara 1, dove sull'umido ma ancora in condizioni da pneumatici slick l'alfiere dell'Osella Fa30 Evo Zytek ha vinto in 2'38"79, davanti di appena 3 decimi a Cubeda, anche lui su Osella Fa30, e di 6 decimi a Magliona sulla Norma M20 Fc. In gara 2, completamente asciutta, Merli ha invece dominato con un tempo che gli è valso il nuovo record del tracciato friulano, completato in 2'24"22