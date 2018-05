tennis: Parigi, Cecchinato batte Copil

ROMA, 28 MAG - Dopo Matteo Berrettini, anche Marco Cecchinato ha rotto il ghiaccio centrando il primo successo nel main draw di uno Slam, raggiungendo il secondo turno al Roland Garros, secondo Major stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato in rimonta in cinque set, recuperando uno svantaggio di due set, il rumeno Marius Copil: 2-6 6-7(4) 7-5 6-2 10-8 il punteggio, in tre ore e 41 minuti, in favore del tennista siciliano. Cecchinato si giocherà un posto nel terzo turno con l'argentino Marco Trungelliti, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Nick Kyrgios. Esordio positivo per Camila Giorgi al Roland Garros: la 26enne di Macerata, numero 57 Wta, ha sconfitto per 6-3 6-2 in un'ora e 14 minuti la statunitense Grace Min. Al secondo turno la marchigiana troverà dall'altra parte della rete la colombiana Mariana-Duque Marino che ha eliminato in tre set la lettone Anastasija Sevastova.