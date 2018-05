Under21, Cutrone a casa per infortunio

ROMA, 28 MAG - Patrick Cutrone torna a casa, arriva al suo posto Marco Tumminello. L'Under 21 di Luigi Di Biagio fa i conti con gli infortuni, dopo l'amichevole col Portogallo e in vista di quella di domani contro la Francia. Cutrone ha infatti lasciato il ritiro degli azzurrini per un risentimento muscolare avvertito venerdi' scorso contro i portoghesi. Di Biagio ha deciso di chiamare, in viste della partita contro i transalpini domani a Besancon, Tumminello, attaccante del Crotone alla sua prima chiamata. Torna a casa anche Fabio Depaoli, centrocampista del Chievo arrivato in ritiro con i postumi di un infortunio subito col suo club.