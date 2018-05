Prandelli, Balotelli dimostri maturità

ROMA, 28 MAG - "Nel campo la palla canta e lì non puoi sbagliare": Cesare Prandelli ha ricordato un vecchio detto del mondo calcistico per commentare ai microfoni di 'Radio anch'io sport' il ritorno in nazionale di Mario Balotelli. "In una intervista qualche mese fa -ha detto l'ex ct- Mario diceva di essere migliorato e cresciuto, e di essere molto diverso e più maturo. Forse anche per il fatto che ha due figli. Il talento in lui c'è sempre stato, ora deve tramutarsi in qualcosa, dipenderà da lui. Io -ha concluso Prandelli- l'ho convocato in Nazionale 8 anni fa, avevo visto in lui qualità che pochi in Europa avevano. Adesso vediamo se è maturato e migliorato come dice, lo vedremo in campo".