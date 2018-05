Al Fort Worth Invitational vince Rose

ROMA, 28 MAG - Justin Rose conquista il Fort Worth Invitational di golf e diventa il nuovo n.3 al mondo. Scalzato dal terzo gradino del podio Jordan Spieth, superato anche da Jon Rahm. In Texas dominio assoluto per il britannico, che ottiene la 9/a vittoria sul PGA Tour grazie a una prova show chiusa in 260 (66 64 66 64, -20) colpi, tre di vantaggio su un ritrovato Brooks Koepka, 2/o a -17. Terza piazza per l'argentino Emiliano Grillo (-16), 4/a per l'americano Kevin Na (-14). Mentre Rahm ha chiuso in 5/a posizione (-10) al fianco di Kevin Tway e del sudafricano Louis Oostuhizen, tutti distanti 10 lunghezze da Rose, campione olimpico di Rio 2016. Termina 14/o Rickie Fowler (-7), mentre Spieth ottiene solo un 32/o posto nella graduatoria finale (-5). Sul green del Colonial CC (par 70) gara senza storia. Dopo la vittoria nel WGC HSBC Championship di Shanghai e quella ottenuta nel Turkish Open (European Tour), ecco la terza vittoria stagionale per Rose.