Giro: Cairo, buche potevano sistemarle

ROMA, 27 MAG - "Questo giro d'Italia è stato straordinario, con alcuni eventi epocali dalla partenza a Gerusalemme all' impresa di Froome''. Urbano Cairo, presidente di Rcs, fa il bilancio della corsa in rosa numero 101 al telefono con l'Ansa. Inevitabile un commento sulle polemiche della giornata conclusiva a Roma. "Resta una giornata di sport bella, però le buche potevano sistemarle..."."I sanpietrini ci sono anche al Tour ed in altre classiche - aggiunge - ma le buche, mi dispiace, andavano sistemate: si sapeva da un anno ed erano solo 11 km''.