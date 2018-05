Mondiali: Salah, in Russia ci sarò

ROMA, 27 MAG - "Ho passato una notte difficile, ma io sono un lottatore. Nonostante tutte queste difficoltà, sono fiducioso sul fatto che sarò in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il vostro amore e appoggio mi darà forza". 'Momo' Salah affida a Instagram il proprio pensiero su quanto gli è accaduto ieri sera nella finale di Champions e rincuora i suoi connazionali in vista dei Mondiali, dopo che già il medico della nazionale egiziana, Mohamed Abou El-Ela, si era mostrato ottimista sul recupero del giocatore.