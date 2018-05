Golf: Montali, bene vittoria F. Molinari

DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA), 27 MAG - L'impresa di Francesco Molinari nel BMW PGA Championship in Inghilterra "è il miglior viatico per l'Open d'Italia". Lo ha sottolineato Gian Paolo Montali, il dg del Progetto Ryder Cup 2022, a pochi giorni dal torneo che inizierà giovedì al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia). "Lo sviluppo del nostro movimento passa anche per le vittorie di tornei importanti e prestigiosi da parte dei nostri campioni - ha osservato Montali, a margine della manifestazione 'Golf in piazza', andata in scena a Desenzano del Garda, a pochi chilometri dalla sede dell'Open d'Italia -. Francesco non doveva dimostrare nulla a nessuno, ma questo successo arriva in un momento strategico per il nostro progetto di diffondere il golf nelle case degli italiani. Ha dimostrato di essere uno dei più forti golfisti al mondo, ha battuto Rory McIlroy, e all'Open si ritroverà ad affrontare l'altro rivale superato in Inghilterra, Alex Noren".