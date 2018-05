'Golf in piazza', in 8mila a Desenzano

DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA), 27 MAG - Oltre ottomila persone, fra appassionati e curiosi, hanno partecipato alla giornata di 'Golf in piazza', cimentandosi con ferri e palline (di gommapiuma) sul lungolago di Desenzano del Garda, trasformato in un grande campo di prova a pochi giorni dall'inizio dell'Open d'Italia che si disputerà (31 maggio-3 giugno) al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago, a pochi chilometri di distanza. A fare gli onori di casa Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda, e l'assessore allo Sport, Francesca Cerini, che si sono cimentati nel percorso di dieci buche, inclusa quella collocata su una barca ormeggiata nel Porto Vecchio. Come loro, turisti e locali, adulti e bambini, si sono cimentati nell'uscita dal bunker di sabbia, nel tiro corto o nella buca in un solo colpo. L'evento della Federgolf è una tappa della 'Road to Rome', il cammino verso la Ryder Cup 2022, e seguiranno altri quattro appuntamenti per avvicinare la gente al golf valorizzando il territorio.