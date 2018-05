F1: Monaco, Ricciardo scatta in testa

ROMA, 27 MAG - Partenza 'pulita' quella del Gp di Monaco a Montecarlo. L'australiano Daniel Ricciardo, che era in pole position, è scattato al via sulla sua Red Bull e ha concluso al comando il primo giro, davanti al ferrarista Sebastian Vettel, partito anche lui in prima fila, e al campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton. Al quarto posto l'altro pilota della Ferrari Kimi Raikkonen.