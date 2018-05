Champions: 'Epic Bale' 'Calamity Karius', festa Real

ROMA, 27 MAG - Da "Epic Bale" a "Calamity Karius", al gioco di lettere e numeri "Invenc13les", ma anche alla 'bomba' Cristiano Ronaldo: così, all'indomani della terza, incredibile Champions League di fila, il mondo celebra il Real Madrid che sul prato dello Stadio Olimpico di Kiev ha portato a casa ieri sera la sua 13ma Coppa dei Campioni. Un trionfo celebrato in ogni angolo del mondo, ma con un epilogo più traumatico e meno festaiolo del solito in casa Real per il possibile divorzio tra i campioni d'Europa e CR7. "Due bombe di Bale.. e una di Cristiano è il titolo scelto da 'AS' ("Decimotercera!") per sintetizzare la serata ucraina. "Bomba Cristiano" è anche il titolo del catalano 'Sport' che dà più enfasi al dopo partita che al 3-1 sui Reds. 'Mundo Deportivo' sceglie una doppia titolazione ("Bomba CR7" e "Champions Cantada"), mentre il quotidiano sportivo della capitale, 'Marca' apre a tutta pagina con la foto della festa del Real in campo, accompagnata da "Invenc13les", tanto per ricordare il numero incredibile di coppe vinte. "Deuses do Futebol" titola con enfasi il portoghese 'A Bola' per celebrare "la 5/a Champions di Ronaldo e la bicicletta di Bale per la storia". Se 'El Mundo' sceglie un sobrio "Real eterno", 'La Razon' preferisce un più enfatico "Legendarios" e 'El Pais' scrive "Il Real domina l'Europa con una squadra da leggenda". Non è da meno, fuori dai confini spagnoli, l'enfasi dei giornali francesi e britannici per la 13ma Coppa dei campioni del Real: in Francia 'L'Equipe' rende merito al match-man con un inequivocabile "Plus Bale", e così fa lo 'Star' ("Epic Bale"), mentre 'Sport' sceglie il doppio titolo "The Ecstasy" e "The agony", accompagnando i due titoli con le foto di un esultante Gareth Bale e di un singhiozzante Momo Salah. Il 'Daily Star' infierisce invece sul portiere del Liverpool ("Calamity Karius la regala al Real"), mentre il 'Sunday Express' scrive che "Gareth Bale ha infranto i cuori dei tifosi del Liverpool e 'L'Express' gioca sul titolo "Bale's Kop Ko".(ANSA).