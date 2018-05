Ronaldo, è stato bello stare nel Real

ROMA, 26 MAG - "E' stato molto bello stare nel Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, a quelli che sono sempre stati al mio fianco". Queste frasi dette 'a caldo' da Cristiano Ronaldo, ai microfoni di BeIn Sports poco dopo la conclusione della finale di Champions vinta contro il Liverpool, e riportata dall'edizione online di 'Marca', mettono in agitazione il mondo madridista nel giorno della 'Tredicesima'. "Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo festeggiare - ha detto ancora CR7 - Godiamoci questo momento, con Zidane e tutto lo staff tecnico: in questo momento il futuro dei giocatori non è così importante". "Non ho dubbi - ha aggiunto il portoghese, adesso non è importante. Ora voglio riposarmi, poi andare in nazionale e vedremo cosa succederà".