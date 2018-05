Bmw Pga, F.Molinari in testa con McIlroy

ROMA, 26 MAG - Al BMW PGA Championship di golf l'Italia sogna con Francesco Molinari. A 18 buche dal termine del torneo, tra i più prestigiosi dell'European Tour, l'azzurro ha agganciato al comando della classifica Rory McIlroy grazie a un giro show concluso in 66 (-6). Miglior score di giornata e 1/a posizione per il piemontese che conduce con 203 (70 67 66, -13) colpi, gli stessi dell'ex numero uno al mondo. A Virginia Water (Inghilterra), sul percorso del Wentworth Club (par 72), prestazione da incorniciare per il torinese. Che ha fatto registrare 6 birdie e nessun bogey grazie a una prova perfetta, senza alcuna sbavatura. In lotta per il titolo anche lo svedese Alex Noren (campione in carica), i britannici Ross Fisher e Sam Horsfield e il sudafricano Branden Grace, 3/i a -9. Fuori dal podio, in 7/a posizione, il tailandese Kiradech Aphibarnrat, il francese Sèbastien Gros, il finlandese Mikko Korhonen l'inglese Lee Westwood (tutti a -8).