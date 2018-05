Verstappen non partecipa alle qualifiche

ROMA, 26 MAG - Niente da fare per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota olandese della Red Bull, che nelle ultime libere era andato a sbattere contro le barriere, non è riuscito a partecipare alla Q1 del Gp del Principato. I suoi meccanici non sono riusciti a mettere a posto in tempo la monoposto della scuderia austriaca danneggiata seriamente dopo l'impatto al termine delle libere di questa mattina. Alla Red Bull di Verstappen, che scatterà dall'ultima posizione domani, è poi stato sostituito il cambio, il che gli costerà una penalità di cinque posti in griglia.