Basket: finali Nba, Cleveland ferma Boston, ora 3-3

ROMA, 26 MAG - Un LeBron James al meglio della sua condizione trascina i Cleveland Cavaliers alla vittoria sui Boston Celtics per 109-99. Nella serie delle finali della Eastern Conference ora il punteggio è di perfetta parità, 3-3, e servirà gara 7 per stabilire quale delle due formazioni andrà ad affrontare nelle finals Nba 2018 la vincente dello spareggio parallelo in Western Conference fra Golden State e Houston. Nella partita di questa notte i Cavs avevano un solo risultato possibile, la vittoria appunto, se volevano tenere accesa la speranza della finale. E l'hanno centrato in pieno con una partita perfetta. L'exploit di James parla con pochi numeri: 46 punti a bersaglio, 11 rimbalzi e 9 assist. Fra i Celtics hanno brillato, ma evidentemente non abbastanza da tenere a freno gli avversari, Terry Rozier e Jaylen Brown, autori rispettivamente di 28 e 27 punti. Ora riflettori accesi sulla partitissima di domenica che si giocherà a Boston.(ANSA).