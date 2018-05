Open Ginevra: stop Fognini in semifinale

ROMA, 25 MAG - Nulla da fare per Fabio Fognini nelle semifinali del "Banque Eric Sturdza Geneva Open" in corso sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il tennista di Arma di Taggia, numero 19 Atp e seconda testa di serie (wild card), reduce dai quarti agi Internazionali BNL d'Italia, ha ceduto per 6-4 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, al tedesco Peter Gojowczyk, numero 49 Atp, che nei quarti aveva stoppato anche Andreas Seppi, numero 51 Atp. Il 28enne di Monaco di Baviera si è preso la rivincita per la sconfitta rimediata negli ottavi a Roma la scorsa settimana. Per Gojowczyk sarà la terza finale in carriera (un titolo vinto a Metz nel 2017), la seconda in questa stagione dopo quella di Delray Beach, sconfitto dal Next Gen statunitense Frances Tiafoe.