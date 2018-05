Tennis:Parigi,prima volta azzurra Chiesa

ROMA, 25 MAG - La prima volta non si scorda mai. Deborah Chiesa ha superato le qualificazioni del Roland Garros 2018 e farà il suo esordio nel main draw di un Grande Slam. La trentina, classe 1996, ha superato la forte olandese Arantxa Rus con il punteggio di 7-6 6-2. "Ancora non ci credo - racconta la Chiesa - è stata durissima. Questa mattina ero molto tesa perché sapevo di dover affrontare un match alla mia portata. La Rus è molto solida ed esperta. Il primo set è stato molto duro e penso sia stato decisivo per l'esito finale dell'incontro. All'inizio del secondo non ho sfruttato alcune occasioni e sono andata sotto di un break. Poi mi è scattato qualcosa dentro, ho dato tutto quello che avevo ed è andata bene''. E pensare che le qualificazioni parigine di Deborah Chiesa non erano partite con il piede giusto, a causa del 6-0 subito dall'australiana Priscilla Hon. "È un risultato totalmente inaspettato'' spiega coach Francesco Piccari, che insieme al fratello Alessandro segue la trentina in quel di Anzio.