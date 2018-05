Partita del Cuore: Toti, sarà un grande spettacolo

GENOVA, 25 MAG - Sono oltre 22 mila i biglietti della 'Partita del Cuore' venduti a Genova per assistere al match di solidarietà in programma il 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris organizzato a sostegno dell'ospedale pediatrico Gaslini e dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo oggi pomeriggio a Genova in una conferenza stampa per invitare i genovesi a partecipare all'incontro. In campo la 'nazionale cantanti' e i 'campioni del sorriso'. Confermata la presenza di Francesco Totti, Antonio Cassano, Paolo Maldini, Vincent Candela e Zvonimir Boban, Mattia Perin, Fabio Quagliarella. Per i campioni del sorriso scenderanno in campo Teo teocoli, Massimo Boldi e Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Le madrine dell'evento saranno Penelope Cruz e Bebe Vio. "Genova ha risposto alla grande all' appello, ma non ancora alla grandissima, chiediamo a tutti i genovesi di fare l'ultimo sforzo per avere il tutto esaurito al Ferraris, per aiutare il Gaslini e l'Airc", sottolinea il presidente della nazionale cantanti Paolo Belli. (ANSA).