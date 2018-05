Rugby: Italia in Giappone per Tour 2018

ROMA, 25 MAG - Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano, l'Italrugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l'ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019. Il ct Conor O'Shea e gli atleti convocati per la tournée nel paese del Sol Levante hanno fatto rotta verso Hong Kong dove li attende la coincidenza per Tokyo: domani, dopo lo sbarco nella capitale giapponese, trasferimento a Ueda-Sugadaira, la località d'altura dove la Nazionale - capitanata nelle prossime settimane dal tallonatore Leonardo Ghiraldini con Tommaso Castello scelto come vice - preparerà il debutto di sabato 2 giugno a Nagano contro Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. "Troveremo un clima caldo e umido, differente da quello a cui siamo abituati, e la partita di Nagano contro Yahama sarà molto utile e importante''