Tennis: guai alla guida per Nastase

BUCAREST, 25 MAG - Due arresti in un giorno per l'ex campione di tennis Ilie Nastase. La polizia rumena lo ha fermato una prima volta perché, fortemente sospettato di guidare in stato di ubriachezza, ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro. Una seconda, a distanza di sei ore, perché ha 'bruciato' un semaforo rosso su uno scooter che conduceva senza patente, sospesagli dopo il fermo con la macchina. Nella prima circostanza Nastase, 76 anni, era stato rilasciato dopo l'apertura di un'indagine. Nastase, numero 1 del mondo nel 1973, ha ammesso di aver bevuto birra, ma ha accusato la polizia di averlo malmenato e buttato a terra durante il primo arresto.