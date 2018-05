Salah e il sogno Champions

ROMA, 25 MAG - Chissà quanti voti prenderebbe Mohamed Salah se sabato diventasse il primo egiziano a vincere la Champions. Alle presidenziali di marzo oltre un milione di connazionali annullò la scheda scrivendo il suo nome, ma c'è da scommettere che se a Kiev alzerà la coppa, un pensierino alla guida del paese potrebbe farlo davvero. L'ostacolo sulla strada sua e del Liverpool è il Real. E che sia durissimo, l'attaccante lo sa bene: "ha vinto la coppa più volte di tutti. Tre negli ultimi 4 anni, quindi.... Questa però è una partita secca, dovremo concentrarci e non pensare al passato. In campo si è 11 contro 11". Salah elogia il tecnico Jurgen Klopp: "trasmette sicurezza e questo aiuta. Tutti hanno fiducia e questo è il motivo per il quale segniamo così tanti gol. Lui non è solo amico mio, ma di tutti in squadra". Un legame che coinvolge gran parte della rosa: "La maggior parte di noi cena insieme o passa comunque del tempo insieme e questo ci aiuta durante le partite".