Fort Worth Invitational, al comando Na

ROMA, 25 MAG - Inizio super per Kevin Na al Fort Worth Invitational di golf, torneo del PGA Tour. In Texas, sul green del Colonial CC (par 70), l'americano ha chiuso il primo giro in 62 (-8) e precede in classifica di una sola lunghezza il connazionale Charley Hoffman (2/o -7). Al 3/o posto un quartetto composto dall'argentino Emiliano Grillo, dal venezuelano Jhonattan Vegas e dagli statunitensi Andrew Putman e Beau Hossler (tutti a -6). Bell'avvio anche per l'olimpionico Justin Rose, 8/o a -4. In alta classifica pure gli americani Rickie Fowler, Matt Kuchar e Bill Haas. Tra i favoriti al titoli, sono appaiati in 19/a posizione (-3). Mentre Jon Rahm, n.4 al mondo, è 30/o (-2) con un colpo di vantaggio su Jordan Spieth (44/o a -1). Deludono Pat Perez e Brooks Koepka, 61/i (par). In bassa classifica l'indiano Shubhankar Sharma. L'attuale n.2 della Race to Dubai 2018 è 102/o (+3).