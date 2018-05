'Lorenzo non è riuscito a dare massimo'

BOLOGNA, 24 MAG - "Lorenzo è un grande pilota che non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto. Una moto che ha grandi punti di forza e qualche punto di debolezza, purtroppo né lui né i tecnici sono riusciti fino ad oggi a far rendere al massimo il suo talento. Questa è una punta di amarezza che ci rimane". Lo ha detto Claudio Domenicali, ad di Ducati, oggi a Bologna all'inaugurazione del secondo 'Scrambler Ducati Food Factory', a chi gli chiedeva un commento sulla situazione del pilota spagnolo Jorge Lorenzo. Chi sarà il prossimo compagno di Andrea Dovizioso? "Sarà un pilota con cui stiamo parlando e che porterà sicuramente la squadra a lavorare in modo equilibrato e congiunto. Diciamo che Dovizioso (fresco di rinnovo) è certamente il pilota su cui puntiamo le nostre carte".