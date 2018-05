Golf: BMW PGA, inizio super Bjerregaard

ROMA, 24 MAG - Inizio super al BMW PGA Championship di golf, prima delle 8 gare delle Rolex Series, equiparato dagli appassionati a un "major". A Virginia Water (Inghilterra) al termine del primo giro al comando della classifica con 65 (-7) c'è Lucas Bjerregaard. Mentre al 2/o posto, distanti una sola lunghezza, il duo sudafricano composto da Dean Burmester e Darren Fichardt (-6). Quarta piazza per i britannici Richard Bland e Matthew Fitzpatrick oltre che per il nordirlandese Rory McIlroy (-5). Qualche rimpianto per l'ex numero uno al mondo, sfortunato per via di qualche putt fermatosi sul più bello. Round show per Nino Bertasio, 8/o a -4. Cinque birdie e due bogey per il bresciano. Mentre Alex Noren, campione in carica, è 14/o (-3). Lo svedese precede in classifica Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, 29/i a -2. Deludono gli altri italiani in gara. Sul percorso del Wentworth Club (par 72) Andrea Pavan è 73/o (+1) con Renato Paratore 92/o (+2).