Euro2020: calcio inizio a Roma 12 giugno

ROMA, 24 MAG - Prenderà il via allo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, alle 21, l'Europeo di calcio. Lo ha comunicato l'Uefa dopo il Comitato esecutivo svoltosi a Kiev che ha approvato il calendario della rassegna, la prima a coinvolgere più Paesi europei per celebrare i 60 anni della manifestazione e che si concluderà con la finale a Londra, il 12 luglio. Abbinamenti e orari di inizio verranno aggiunti dopo il sorteggio della fase finale, che si terrà nel dicembre 2019. Le coppie di città ospitanti sono state decise con un sorteggio e saranno le seguenti: gruppo A a Roma e Baku; gruppo B a San Pietroburgo e Copenaghen; gruppo C ad Amsterdam e Bucarest; gruppo D a Londra e Glasgow; gruppo E a Bilbao e Dublino; gruppo F a Monaco e Budapest. Il calendario della fase a gironi prevede da due a quattro partite al giorno sino al 24 giugno.