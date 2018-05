Spalletti e lo scudetto,niente illusioni

MILANO, 24 MAG - "Scudetto? Non bisogna illudere i tifosi, il progetto è diverso". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di fine stagione ad Appiano Gentile. "Servirebbe un mercato dello stesso livello di chi vince lo scudetto, per il progetto della società non se ne può parlare per la prossima stagione - ha proseguito -. Altrimenti si ricomincia ad illudere i tifosi come l'anno scorso e non è corretto. Se si ricomincia a parlare di scudetto, chi ne parla dovrà darne conto - ha concluso -. Non capisco perché mettersi in debito subito".