Basket: finali Nba, Boston batte Cleveland e va sul 3-2

Il rookie Jayson Tatum ha segnato 24 punti e Al Horford ne ha aggiunti 15, più 12 rimbalzi, per aiutare i Boston Celtics a battere i Cleveland Cavaliers 96-83 e prendere un vantaggio di 3-2 nella finale della Eastern Conference, al meglio delle sette partire. I Celtics hanno confermato un ruolino di marcia casalingo impeccabile, cogliendo la decima vittoria consecutiva nei playoff, impreziosita dall'essere arrivata nella loro prima presenza alle finali NBA dal 2010. La sesta partita si giocherà venerdì sera a Cleveland e potrebbe essere quella decisiva, altrimenti la settima è in programma domenica, di nuovo a Boston. Finora la serie è stata dominata dalla squadra che giocava tra le mura amiche, sempre vincente. LeBron James ha realizzato 26 punti e 10 rimbalzi, mentre per i Cavaliers - che inseguono la finale per la quarta stagione consecutiva - Kevin Love ne ha messi a referto 14.