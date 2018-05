Serie A: Tim verso addio 'title sponsor"

MILANO, 23 MAG - Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una 'rivoluzione digitale' che punta sui contenuti e sulla cosiddetta 'esperienza quadruple play', cambia la sua strategia di investimenti. Anche a valle della riunione di oggi in Lega, a quanto si apprende, Tim appare intenzionata a non rinnovare il contratto di 'title sponsor' in scadenza il 30 giugno. E piuttosto che investire nella promozione di un singolo evento sportivo Tim sta dedicando le sue risorse per acquisire, produrre o distribuirne i contenuti, valorizzando sempre di più l'asset TimVision per il quale ha stretto i recenti accordi con le principali aziende italiane ed internazionali produttrici e distributrici come Vision Distribution, Mediaset e Warner Bros.