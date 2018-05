Mondiali: Argentina, portiere Romero ko

(ANSA-AP) - BUENOS AIRES, 23 MAG - Prima tegola per il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, che al Mondiale russo dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Sergio Romero. L'estremo difensore, riserva di De Gea al Manchester United, ha fatto sapere la Federcalcio Albiceleste, si è infatti fatto male al ginocchio destro, tanto da dover richiedere un intervento chirurgico. Romero si era infortunato al ginocchio destro nell'amichevole di marzo contro la Spagna, ma poi si era ripreso tanto da giocare nello United in campionato contro il Watford. Salterà quindi quello che sarebbe stato il suo terzo Mondiale, dopo quelli del 2010 e 2014. L'ex sampdoriano Romero era uno dei tre portieri scelti da Sampaoli per la Coppa del Mondo in Russia, insieme a Franco Armani, che ora l'80% degli argentini vuole fra i pali della Selezione, e Wilfredo Caballero. Al suo posto il ct ha chiamato Nahuel Guzman, portiere dei che gioca nel club messicano del Tigres.