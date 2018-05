Malagò, Abete? c'è errore di metodologia

TORINO, 23 MAG - "Con Giancarlo Abete ci conosciamo da tanto tempo e c'è il massimo rispetto sulla sua candidatura. Credo però sia curioso che le componenti che si sono così battute ognuna per proporre il proprio candidato alla presidenza non abbiano sentito la Lega di A e, mi sembra, anche la Lega di B e comunque il commissario e lo stesso Coni". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della candidatura di Abete alla presidenza della Figc a margine della inaugurazione di un nuovo campo da calcio a Torino. "Secondo me - ha aggiunto - questo è un errore come metodologia della candidatura, indipendentemente dal nome del candidato".