Giro: Aru penalizzato di 20" con la Var

ROVERETO (TRENTO), 22 MAG - Dopo il calcio, la Var irrompe nel ciclismo. I giudici sono intervenuti "anche con l'ausilio della Var" - apprende l'Ansa - per infliggere 20" di penalizzazione a Fabio Aru, per "scia prolungata" nella crono della 16/a tappa del Giro, fra Trento e Rovereto. L'italiano aveva chiuso la prova al 6/o posto, con un ritardo di 37" dal vincitore Rohan Dennis, ma dalle osservazioni fatte attraverso la Var - usata per la prima volta al Giro - i giudici hanno deciso di penalizzarlo, facendolo scendere all'8/o posto.