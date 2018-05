Giro d'Italia: a Trento sequestro magliette contraffatte

TRENTO - Oltre cento magliette false sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Trento a un venditore abusivo che vendeva materiale sfruttando il marchio del Giro d'Italia non avendo la licenza commerciale. Lunedì mattina una pattuglia delle fiamme gialle ha fermato un furgone commerciale per un controllo nei pressi di Mezzolombardo. A prima vista, i documenti di trasporto esibiti dal conducente, un cittadino italiano originario del veronese, e la merce trasportata, sembravano essere a posto, ma i finanzieri hanno trovato diverse scatole contenenti in tutto 106 polo di vari colori di marca Coveri, per le quali il conducente non ha saputo giustificare l'acquisto e l'originalità.

Le polo, che a prima vista potevano essere confuse con quelle originali perché di ottima fattura - spiegano i finanzieri - erano in realtà false poiché presentavano caratteristiche particolari che le rendevano chiaramente diverse da quelle ufficiali. L'uomo è stato denunciato per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi oltre che per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Oggi, martedì 22 maggio 2018, invece, proprio nel giorno del passaggio del 101/o Giro d'Itlia a Trento, la guardia di finanza ha fermato e segnalato amministrativamente un cittadino francese che, a bordo di un furgone, trasportava magliette, pantaloncini e accessori da ciclismo. Il commerciante aveva con sé una licenza di commercio francese, che però non è valida in Italia (così come la licenza italiana non ha validità in Francia), pertanto l'attività di vendita è stata considerata abusiva: oltre alla contestazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro, all'uomo sono stati sequestrati quasi cinquemila prodotti, che saranno poi confiscati.