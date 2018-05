Calcio Napoli: Marek Hamsik verso la Cina

CALCIO NAPOLI - Le possibilità che Marek Hamsik lasci Napoli allettato dalle offerte cinesi aumentano col passare dei giorni. A confermarlo è il padre del centrocampista slovacco, Richard, che al quotidiano slovacco «Pravda» dà anche le percentuali del possibile addio: «Al 60 per cento lascia Napoli e va in Cina», dice sottolineando che sulle tracce del figlio ci sono tre club cinesi con una offerta di ingaggio di almeno 10 milioni l’anno.

LE PAROLE DEL PADRE DI MAREK HAMSIK - «Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili - le parole del papà di Marek Hamsik. In Cina non è periodo di trasferimenti, la prossima sessione aprirà solo in inverno. C'è quindi un problema di mancata corrispondenza temporale, anche perché le squadre cinesi hanno dei limiti per il tesseramento di calciatori stranieri. Marek Hamsik ha un contratto a Napoli per tre anni, quindi ora è tutto nelle mani dei manager e del suo datore di lavoro. In questo momento al 60 per cento va in Cina. Ora il manager di Marek Hamsik parlerà con il presidente del club».

IL SINDACO DI NAPOLI, LUIGI DE MAGISTRIS - Il Comune di Napoli intende conferire la cittadinanza onoraria a Marek Hamsik. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris proprio nel giorno in cui il padre del calciatore ha confermato la possibilità che lo slovacco lasci Napoli e vada a chiudere la carriera in Cina.

«Marek Hamsik - ha detto de Magistris a margine della presentazione di Football Leader - merita la cittadinanza onoraria che noi gli vorremmo dare e ci lavoreremo nei prossimi giorni, nell’auspicio che possa diventare cittadino di Napoli. Sarebbe bello che questo non coincidesse con il suo allontamento fisico da Napoli, si è visto anche in questi giorni quanto è forte il legame di Marek Hamsik con il tifo, con la città e con i napoletani».

MAREK HAMSIK A GIORNALE SLOVACCO - «Abbiamo creduto che quest’anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro grande sostegno. Ho dato tutto per questa squadra, forse è arrivato il tempo in cui i nostri percorsi si dividano. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo»: sono le parole di Marek Hamsik al sito slovacco Pravda che di fatto mettono la parola fine alla sua esperienza decennale con la maglia del Napoli.