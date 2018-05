Aru, avanti senza dimenticare difficoltà

ROVERETO (TRENTO), 22 MAG - "Bene la prestazione odierna. Non dimentico le difficoltà dell'altro giorno, ma andiamo avanti in questo Giro d'Italia, vivendo giorno per giorno con serenità. Ringrazio tutti coloro che mi hanno mostrato il proprio affetto e sostegno, a partire dalla squadra e dalla mia famiglia, per arrivare ai tifosi". Così Fabio Aru commenta la bella prestazione offerta nella cronometro di oggi, da Trento a Rovereto, al termine della quale si è piazzato al sesto posto, con un ritardo di 37" dal vincitore australiano Rohan Dennis. "Mi hanno scritto in tanti - conclude - è stato importante sentire il supporto della gente". Nei giorni scorsi Aru è andato vicino al definitivo tracollo, rischiando di ritirarsi dalla corsa rosa.