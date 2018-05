Assemblea Lega A decide su Mediapro

MILANO, 22 MAG - C'è anche il presidente di Mediapro, Jaume Roures all'assemblea dei club - iniziata poco dopo le 16 - chiamata a decidere se confermare la fiducia o dichiarare inadempiente il gruppo spagnolo, che ha un contratto da oltre 3 miliardi di euro in 3 anni per rivendere i diritti tv del campionato. Roures intende illustrare la documentazione presentata da Mediapro che, anziché depositare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro, ha proposto alla Lega di versare un altro anticipo da circa 200 milioni di euro, così da superare quota 250 dopo la prima tranche di 64 milioni di marzo, con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo nel giro di qualche settimana, appena si completerà l'acquisizione del 54% da parte dei cinesi di Orient Hontai per un miliardo di euro. L'assemblea è preceduta da una riunione della commissione diritti tv della Lega.