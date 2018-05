Malagò "con Abete incontro doveroso"

ROMA, 21 MAG - "Con Abete è stato un incontro assolutamente doveroso anche perché finora non ci eravamo parlati. Giancarlo si trovava al Coni per il 'Premio Bearzot' quindi mi sembrava giusto fare il punto, ma con grandissima signorilità". Così il presidente del Coni, nonché commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, commenta l'incontro avvenuto a Palazzo H con Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della Figc. "Ho visto anche le sue dichiarazioni e le ho apprezzate, ha parlato di rispetto e non può che essere così - aggiunge il capo dello sport italiano a margine dei premi Ussi al Circolo Canottieri Aniene -. Se la Lega presenterà un suo candidato? Onestamente non lo so e non sta a me dirlo anche perché sono di passaggio. Presumo e spero che prima si conclude la vicenda della governance e tanto più saranno chiari in questo senso".